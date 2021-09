La Juventus ha deciso di cambiare politica e puntare soprattutto sui giovani: doppia occasione a parametro zero

La Juventus in questo inizio di stagione ha deluso, ma non solo sul campo. Infatti oltre ad aver collezionato un solo punto in due partite sulla carta abbordabili contro Udinese ed Empoli, i bianconeri hanno anche deluso nella sessione estiva di calciomercato. La società juventina ha così deciso di mettere in piedi un nuovo progetto incentrato su giovani con ingaggi bassi, che in futuro possano portare plusvalenze importanti.

Così per la Juventus potrebbero arrivare due occasioni a parametro zero per la prossima stagione. Per uno dei due ci sarebbe già la concorrenza del Napoli.

Calciomercato Juventus, doppio colpo a zero: obiettivi Nketiah e Kamara

La Juventus cambia i piani e torna a puntare sui giovani. Infatti il nuovo progetto bianconero sarà incentrato sui giovani che con un ingaggio basso in futuro potranno essere ottime fonti di guadagno. Così la Juventus potrebbe mettere nel mirino due giocatori in scadenza di contratto il prossimo giugno 2022.

Il primo sarebbe Eddie Nketiah, attaccante classe 1999 di proprietà dell’Arsenal, tra i talenti più interessanti in prospettiva in Inghilterra. Il secondo invece sarebbe Boubacar Kamara, mediano classe 1999 di proprietà del Marsiglia, sul quale ci sarebbe anche l’interesse del Napoli. Dunque due occasioni a zero che in futuro potrebbero essere gradite sorprese per la Juventus.