Calciomercato Juventus, bomba Allegri: “Preferisce la Nazionale”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, avrebbe già in mente la strada per il proprio futuro: “Preferisce la Nazionale”

La Juventus vuole riprendere subito a vincere. La striscia di sei successi consecutivi tra campionato e Champions League si è interrotta domenica sera a San Siro contro l’Inter. Una partita in cui la ‘Vecchia Signora’ ha mostrato meno equilibrio del solito, andando in svantaggio nel primo tempo e vedendosi costretta a sbilanciarsi per agguantare il pareggio.

Pareggio che poi è arrivato nel finale grazie al rigore di Dybala, a dimostrazione di come la squadra sia in un ottimo stato di condizione mentale e fisica. Ora arriva il Sassuolo all’Allianz Stadium: il match andrà in scena nel tardo pomeriggio di oggi alle ore 18:30. Vietato sbagliare, per mantenere il passo del Milan primo che ieri ha vinto portandosi a +13 dai piemontesi. Ma la sensazione è che i bianconeri possano farcela a rientrare in corsa per lo scudetto. L’Allegri bis sta dando i suoi frutti e la mano dell’allenatore è evidente sulle prestazioni del gruppo. Il tecnico livornese, dal canto suo, avrebbe già in mente una strada ben precisa per il proprio futuro in panchina.

Calciomercato Juventus, Allegri in Nazionale: “Preferisce così”

Allegri vorrebbe incrociare una Nazionale nel suo destino. A rivelarlo è Giovanni Galeone, storico mentore del mister toscano, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Allegri ha intenzione di vivere questi tre-quattro anni alla Juventus fino alla conclusione del contratto, per poi provare ad allenare una Nazionale. Preferisce così anche per seguire bene la crescita del figlio“.

Idee chiare, quindi, per l’ex Milan e Cagliari, che vorrebbe vivere un’esperienza da CT. Ovviamente i tifosi della Juventus si augurano che questo scenario avvenga il più tardi possibile, non prima almeno di aver conquistato numerosi altri trofei con il club.