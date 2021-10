Milan, piovono critiche per Ibrahimovic: “È sottotono”

Ibrahimovic vuole riprendersi il Milan dopo i problemi fisici, ma c’è chi non apprezza le ultime prestazioni dello svedese: “È sottotono”

Il Milan sa vincere anche soffrendo. Questo ci raccontano le ultime uscite stagionali dei rossoneri, che sono apparsi in calo contro Verona, Bologna e Torino. Ad onor del vero, era inevitabile una flessione per gli uomini di Pioli, dopo un inizio sprint di campionato e le tante defezioni per via di Covid e infortuni.

Il tecnico piano piano sta recuperando tutti e contro i rossoblù di Mihajlovic ha sorpreso schierando dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese è stato costretto a stare lontano dai campi per diverso tempo a causa dei suoi problemi fisici, ma quando entra campo continua a fare la differenza. Con gli emiliani è tornato anche a segnare, siglando il gol che ha chiuso definitivamente il match. Nonostante ciò, c’è chi non ha apprezzato l’ex Barcellona.

“È sottotono”: arrivano critiche per Ibrahimovic

L’allenatore Mario Gatta, a ‘Top Calcio 24’, ha parlato così del fuoriclasse di Malmoe: “A Bologna ho visto un Ibrahimovic imbarazzante, è sottotono in questa prima parte di stagione. Il Milan può avere questo problema, ma sarà dura per la Juventus recuperare punti sui rossoneri di Stefano Pioli“.

Il mister ha aggiunto: “Secondo me il Napoli, invece, si farà qualche sgambetto da solo e perderà punti“. Chiaro il pensiero su Ibra, ma è innegabile che la sua figura resti di fondamentale importanza per i lombardi, soprattutto nello spogliatoio. Il ‘Diavolo’, dal canto suo, spera di poterlo avere a disposizione il più a lungo possibile.