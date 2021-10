Calciomercato Milan, svolta totale per Isco: spunta la data

Il Milan non ha abbandonato la pista Isco, già cercato la scorsa estate: spunta la data del possibile trasferimento in rossonero

Abbiamo visto un Milan a due facce in questo inizio di stagione. La squadra sta portando avanti il progetto tecnico targato Stefano Pioli ed è l’unica big – insieme all’Atalanta – a non aver cambiato allenatore. I risultati in Serie A dimostrano come il gruppo abbia maggiore consapevolezza nei propri mezzi rispetto agli scorsi mesi. Frutto di un lavoro continuativo e costante, nonché di qualità.

Non a caso, i rossoneri sono lì sopra in classifica, a contendersi il primato (per ora) con il nuovo Napoli di Spalletti e vengono considerati dai più come seri candidati alla conquista del trofeo. Sul versante opposto, invece, c’è il complicato ritorno in Champions League. Il ‘Diavolo’ ha totalizzato – va detto, però, meritando qualcosa in più – tre sconfitte su tre nella massima competizione europea. Segno che ci sia bisogno di interventi anche sul calciomercato, per alzare ulteriormente l’asticella. Questo anche a fronte dei numerosi infortuni che stanno attanagliando i lombardi da un po’ di tempo a questa parte. Di conseguenza, la società guarda alla finestra di gennaio e non ha abbandonato la pista Isco, cercato anche in estate.

Calciomercato Milan, c’è la data per Isco

Il trequartista spagnolo sembra ormai destinato a lasciare il Real Madrid. Da parecchio è scalato nelle gerarchie e con Ancelotti la situazione non è migliorata. La scadenza di contratto è prevista per giugno 2022 e un rinnovo appare davvero improbabile.

Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il Milan vorrebbe presentare il classe ’92 già all’inizio di gennaio. I contatti con il calciatore sarebbero a buon punto e rimarrebbe solo da sta stabilire la cifra dell’operazione. Ma si tratterà probabilmente di un importo simbolico, considerando che solo sei mesi dopo l’ex Malaga andrebbe via a zero. Isco al Milan può diventare realtà prima del previsto.