Milan-Torino, applausi per Ibrahimovic: “Come Muriqi”

Zlatan Ibrahimovic si è messo a disposizione di Stefano Pioli nei minuti finali di Milan-Torino: quanti applausi per lo svedese

Un’altra vittoria per il Milan che, in attesa della sfida del Napoli, è al momento capolista solitaria. Tre punti decisivi contro il Torino grazie alla rete di Giroud: pochi minuti finali per Ibrahimovic.

Il Milan vince anche soffrendo nei minuti finali. La squadra di Juric ha cercato di pareggiarla a tutti i costi sfiorando il gol. Ancora una vittoria per i rossoneri che sono stati capaci di gestirla per essere al momento al primo posto in classifica in attesa della sfida del Napoli contro il Bologna, in programma giovedì sera. Ottimo impatto per Ibrahimovic, che ha dato il suo apporto soltanto nei minuti finali mettendosi a disposizione del proprio allenatore senza polemica.

Milan-Torino, Ibra a completa disposizione di Pioli

Così ai microfoni di Radio Radio il giornalista Furio Focolari ha svelato: “Mi ha colpito molto che uno come Ibrahimovic si scalda mezz’ora e viene fatto entrare all’86’ come se fosse Muriqi. È un sintomo di positività”.

Altri complimenti da Sandro Sabatini che ha rivelato il suo punto di vista su Ibra: “A Bologna ha giocato in maniera davvero opaca. Ieri si è scaldato mezz’ora ed è entrato a fine partita, senza alcuna polemica, lottando e rincorrendo gli avversari. Ho visto una grande integrazione. Non è il Marchese del Grillo “io so io e voi non siete un c…”.

Stefano Pioli ha recuperato così anche Theo Hernandez, che è già sceso in campo contro il Torino, mentre Brahim Diaz sarà a disposizione nella prossima sfida di campionato.