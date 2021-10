Serie A, 10a giornata: Mourinho quarto. Vincono Inter e Lazio

Serie A, 10a giornata. Roma, Lazio e Inter vincono nella serata di mercoledì. Nerazzurri terzi in solitaria

In attesa del posticipo tra Napoli e Bologna, sono state giocate le altre partite del mercoledì del turno infrasettimanale. Nel pomeriggio la Juventus ha clamorosamente perso in casa con il Sassuolo, mentre l’Atalanta ha rimontato il momentaneo svantaggio in casa della Samp. In serata, arrivano le vittorie di Roma, Lazio e Inter. Simone Inzaghi vince 2-0 a Empoli ed è solo al terzo posto in classifica.

Pavoletti ha spaventato Mourinho siglando il vantaggio nella ripresa. I giallorossi hanno prima evitato il tracollo e poi aperto la rimonta con Villar. La rimonta è stata completata con un eurogol su punizione di Lorenzo Pellegrini. Maurizio Sarri invece, allontana i fantasmi e batte la Fiorentina con il ‘suo’ Pedro.

Serie A, da Empoli-Inter a Cagliari-Roma e Lazio-Fiorentina: tabellini e classifica aggiornata

CAGLIARI-ROMA 1-2

52′ Pavoletti, 71′ Ibanez, 78′ Pellegrini

EMPOLI-INTER 0-2

34′ D’Ambrosio, 66′ Dimarco

LAZIO-FIORENTINA 1-0

52′ Pedro

CLASSIFICA SERIE A

Milan 28, Napoli 25, Inter 21, Roma 19, Atalanta 18, Lazio 17, Juventus 15, Fiorentina 15, Sassuolo 14, Bologna 12, Verona 12, Empoli 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6