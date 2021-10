Juve-Sassuolo, Allegri scontento del finale: ‘Siamo stati dei polli’

Prosegue il decimo turno di Serie A. La Juventus perde in casa con il Sassuolo e si allontana dal quarto posto. Le parole di Allegri nel post partita

La Juventus perde la seconda partita in casa in campionato, terza in totale. I bianconeri sono stati gelati da Maxime Lopez all’ultimo secondo, al termine di una partita deludente. Il Sassuolo era andato in vantaggio poco prima dell’intervallo. McKennie aveva ristabilito il pari prima del clamoroso epilogo finale.

Il gol di Lopez è stato il tredicesimo subito in campionato dalla Juve. I bianconeri si allontanano così dal quarto posto, proprio prima della trasferta con il Verona, una delle squadre più in forma del campionato. Allegri non ha digerito l’atteggiamento nel finale dei suoi ed ha espresso il suo disappunto ai microfoni di Dazn.

Allegri su Juve-Sassuolo: ‘Siamo stati nevrotici’

Allegri crede che il motivo della sconfitta sia stato il poco ordine in campo: “Bisogna stare molto più attenti – dice il tecnico – soprattutto quando incontri il Sassuolo che con spazio e campo aperto è pericoloso.” Il 2-1 non ridimensiona le ambizioni dei bianconeri: “Occorre capire i momenti e lavorarci, su questo dobbiamo migliorare.“L’attacco non ha reso al meglio nel pomeriggio dello Stadium: “Bisogna essere più cinici, siamo stati dei polli.” Il mister ha poi aggiunto che secondo lui Morata farà dei gol.

Il gol di Maxime Lopez rischia di lasciare degli strascichi in casa Juve. Secondo il tecnico livornese gli errori non sono dovuti alla stanchezza: “Siamo stati nevrotici – dice il mister – abbiamo giocato meglio a Milano sotto di una rete, eravamo più ordinati e tranquilli.”