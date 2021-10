Marotta anticipa tutti: ecco il prossimo gioiello dell’Inter

L’Inter continua a monitorare i migliori prospetti italiani. Possibile assalto già a gennaio: tutti i dettagli

È in campo questa sera anche l’Inter di Simone Inzaghi nel turno infrasettimanale dopo il pareggio nel derby d’Italia con la Juventus. I campioni d’Italia in carica sono momentaneamente scivolati a -10 dal Milan e a -7 dal Napoli di Spalletti, impegnato domani contro il Bologna. I nerazzurri fanno invece visita al neopromosso Empoli di Andreazzoli.

La squadra toscana ha già ottenuto quattro vittorie in campionato e raggiunto quota 12 punti, sorprendendo anche la Juventus ad inizio stagione all’Allianz Stadium. Tra i gioielli del club spicca sicuramente Samuele Ricci, che ha fatto parlare di sé in sede di calciomercato già nella scorsa stagione in Serie B. Il centrocampista classe 2001 è già stato accostato alle big ed è un osservato speciale dell’Inter nel match di questa sera. Il possibile assalto a gennaio.

Calciomercato Inter, Ricci osservato speciale: Marotta può provarci a gennaio

Il talentuoso 20enne ha già trovato il suo primo gol in Serie A e non ha affatto accusato il salto di categoria. Nella passata stagione Ricci è stato accostato anche a Milan, Juventus e Inter, e proprio i nerazzurri potrebbero fare un tentativo già nel calciomercato invernale per bruciare la concorrenza.

Da osservato speciale in Empoli-Inter ad obiettivo concreto di mercato: Marotta potrebbe infatti tentare di bloccare il centrocampista a gennaio, lasciandolo in prestito nella squadra toscana. La sua valutazione si aggira già intorno ai 10-15 milioni di euro ed è destinata a salire. Occhi puntati, dunque, anche su Ricci-Inter.