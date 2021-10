Serie A, 10a giornata: Juve ko in casa, Atalanta corsara a Marassi

La Juve crolla in casa nella decima giornata. Il Sassuolo passa con Frattesi e Lopez. Zapata e Ilicic trascinano l’Atalanta a Genova. Pari tra Udinese e Verona

Continua il decimo turno di Serie A. Dopo gli anticipi del martedì, sono state disputate altre tre partite. In campo Juventus-Sassuolo, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Verona. Allegri cade per la seconda volta allo Stadium e raccoglie la terza sconfitta in campionato.

La Juventus è crollata in casa con il Sassuolo: i neroverdi sono andati in vantaggio sul finale del primo tempo con Frattesi. McKennie ha poi illuso i bianconeri al 76′ prima della doccia gelata di Maxime Lopez all’ultimo minuto. A Marassi, l’ex Zapata ha risposto al vantaggio di Caputo. Di Ilicic la terza rete. Bella partita ad Udine dove Success porta subito in vantaggio i padroni di casa. Di Barak il rigore (discusso) che riporta il punteggio sul pari.

Serie A, da Juventus-Sassuolo a Sampdoria-Atalanta e Udinese-Verona: classifica aggiornata e tabellini

JUVENTUS-SASSUOLO 1-2

44′ Frattesi, 76′ McKennie, 95′ Lopez

SAMPDORIA-ATALANTA 1-3

10′ Caputo , 17′ Askildsen (Autorete), 21′ Zapata, 95′ Ilicic

UDINESE-VERONA 1-1

3′ Success, 83′ Barak (Rigore)

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 28, Napoli 25, Inter 18, Atalanta 18, Roma 16, Fiorentina 15, Juventus 15, Lazio 14, Sassuolo 14, Bologna 12, Empoli 12, Verona 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6