Scambio con l’ex Inter: il nuovo tentativo della Juve per liberarsi di Ramsey

Ramsey è un peso enorme per la Juventus considerato il suo ingaggio lordo di 9 milioni . I bianconeri provano a piazzarlo in Premier nel calciomercato di gennaio

La Juventus riuscirà a liberarsi di Ramsey a gennaio? Domanda ‘marzulliana’ a cui appunto è difficile se non impossibile dare una risposta. Nella prossima sessione di calciomercato i bianconeri riproveranno sicuramente a piazzare il gallese altrove, considerata la sua inutilità nella rosa di Allegri e il suo super ingaggio di 9 milioni di euro lordi.

Nonostante due anni pessimi, a causa anche di continui infortuni, il 30enne di Caerphilly vanta ancora diversi estimatori. Specie in Premier League, dove ha lasciato il segno con la maglia dell’Arsenal. Ed è proprio in Inghilterra che Cherubini e soci cercheranno una nuova sistemazione per il classe ’90, a un anno e mezzo dalla scadenza del suo contratto. Rumors mercatari indicano esplicitamente pure la squadra a cui ‘La Vecchia Signora’, direttamente o tramite intermediari, può offrire il suo esubero: ovvero il Manchester United degli ex Pogba e Cristiano Ronaldo, nel quale potrebbe presto approdare – restando in tema ex – Antonio Conte come sostituto dell’impalpabile Solskjaer.

Ramsey potrebbe prendere il posto di van de Beek, intenzionato a lasciare i ‘Red Devils’ e a sua volta sul taccuino della dirigenza juventina. Che per il gallese può ragionevolmente chiedere sui 15 milioni di euro oppure Alex Telles in cambio. L’ex terzino dell’Inter è ai margini e un profilo più che interessante sia come alternativa che come erede di Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, Telles per Ramsey: l’arrivo del brasiliano spinge Pellegrini lontano da Torino

Ventinove anni a dicembre, Telles ha però due difetti: il fisico, troppo soggetto a infortuni, e lo stipendio di quasi 6 milioni di euro netti. Tanti per una alternativa alla corsia di sinistra, pressoché gli stessi che percepisce lo stesso Alex Sandro. Va detto che l’approdo del brasiliano a Torino avrebbe come conseguenza l’uscita di Luca Pellegrini. Rappresentato da Mino Raiola, il terzino classe ’99 non ha fin qui mai convinto né i bianconeri né Max Allegri.

A.R.