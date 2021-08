Calciomercato, da Messi al PSG a Ronaldo in Ligue 1 | L'annuncio

Il futuro di Lionel Messi è ormai deciso, con il passaggio dell’argentino al PSG. Nuovo annuncio anche su Cristiano Ronaldo

Il calcio ha un sapore diverso, da ieri. Un retrogusto che non sa di autentico, concedetecelo. Perché Messi non è più blaugrana e il mondo pare capovolto. Asso pigliatutto e il PSG ha il suo nuovo numero 30: non siamo ancora abituati, forse non lo faremo e per scelta. Di certo, il dream team è praticamente completo e la Ligue 1 si arricchisce di un elemento fenomenale, anzi del calciatore probabilmente più forte della storia che si va ad aggiungere ai vari Neymar, Mbappé, Hakimi, Donnarumma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Messi ‘innesca’ l’effetto domino | Scambio per Lautaro Martinez

Sono le ore di Messi al PSG, dunque, tra annuncio ufficiale e conferenza stampa di presentazione. L’argentino è pronto a stravolgere l’intero movimento francese, che inevitabilmente avrà una spinta importante dall’arrivo dell’ormai ex numero 10 del Barcellona. Neanche il tempo di assimilare la notizia che un nuovo annuncio incuriosisce, quantomeno, i media internazionali. A sbilanciarsi è il mai banale José Fonte e argomento di discussione, inevitabilmente, è il futuro di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sconti pazzi in casa PSG | Offerto il centrocampista!

Calciomercato, da Messi a Cristiano Ronaldo: l’annuncio di Fonte

Fonte, difensore del Lille e con grande esperienza in Europa e nella sua Nazionale, ha riferito ai microfoni del ‘Mirror’ gli ultimi contatti con Cristiano Ronaldo dopo il passaggio di Lionel Messi al PSG: “Il trasferimento di Messi in Ligue 1 è emozionante. Ovviamente in termini di concorrenti sarà ancora più difficile per noi. Siamo pronti per la sfida. Mando un messaggio a Cristiano Ronaldo tutti i giorni per venire al Lille! Ha solo risposto ‘ah ah ah’”.

Una suggestione che chissà in questo pazzo calciomercato non possa decollare clamorosamente nei prossimi mesi. Per ora, il futuro di Ronaldo è collegato a stretto giro di posta alla Juventus, ma il futuro è tutto da scrivere, a partire dalla prossima estate.