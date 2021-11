Calciomercato Lazio, la mossa a sorpresa di Lotito

In casa Lazio, archiviato il beffardo pareggio del Gewiss Stadium, già si pensa al rinnovo contrattuale di una figura centrale nel progetto.

Il tema del mercato è sempre centrale in casa Lazio. Non è un mistero infatti che le richieste del tecnico Sarri non siano state completamente esaudite con la sessione estiva di scambi. Il momento difficile della squadra – tra l’altro superato dopo le ultime due partite – non ha distolto l’attenzione dalla necessità di programmare con attenzione il futuro.

Il patron Lotito, dopo la disfatta del Bentegodi, ha parlato chiaro alla squadra: il presidente ha chiesto ai giocatori maggior impegno e dedizione alla causa. Tradotto: tutti devono seguire i dettami del Comandante, il cui lavoro è stato difeso dal numero uno biancoceleste. Il quale, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, è poi passato dalle parole ai fatti.

Lazio, Lotito vuole blindare Sarri

Secondo il quotidiano romano, una settimana fa, ancor prima del successo casalingo contro la Fiorentina che ha ridato ossigeno ai biancocelesti, il patron Claudio Lotito avrebbe proprosto a Sarri di allungare il suo contratto per altri due anni. L’accordo stipultao in estate prevedeva un biennale da 3 milioni annui: il presidente vuole mettere da subito nero su bianco il prolungamento.

Il tecnico di Figline Valdarno avrebbe preso tempo: prima vuole capire i progetti del club e lo spazio di manovra sul mercato. La mossa di Lotito però non può non suonare come un messaggio indirizzato a tutta la rosa, ed in particolar modo a Luis Alberto, di gran lunga il giocatore più in sofferenza dall’arrivo del nuovo allenatore.

