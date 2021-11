Juventus, nuovo bomber già a gennaio: due big nel mirino

La Juventus vuole rinforzare la propria rosa dopo l’avvio difficile e cerca il colpaccio già a gennaio: il piano per il bomber

La Juventus si prepara per la gara di martedì sera contro lo Zenit, che può servire per ritrovare il sorriso e soprattutto per accedere agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. Il periodo dei bianconeri è sicuramente complicato e per questo la società è pronta a intervenire già a gennaio per cercare rinforzi di qualità.

LEGGI ANCHE >>> Conte torna in panchina: si avvicina la firma in Premier League

Calciomercato Juventus, il piano per il bomber a gennaio: priorità a Vlahovic, Icardi piano B

La Juventus vuole migliorare subito la propria rosa in modo da garantire maggiori alternative al tecnico Massimiliano Allegri e programmare il futuro. Per gennaio si cerca una nuova punta visto che fin qui Alvaro Morata non ha impressionato più di tanto per la sua poca concretezza sotto porta.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, bufera su Allegri: “Difesa e centrocampo, manca tutto”

L’obiettivo primario, come riporta ‘La Stampa’ è Dusan Valhovic da provare ad acquistare già tra due mesi visto che la Fiorentina non ha nascosto di volerlo cedere prima della scadenza del contratto. Qualora l’affare non dovesse andare in porto, però, c’è già pronto un piano B: i bianconeri infatti sarebbero pronti a correre ai ripari con Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, c’è già l’alternativa | Strada chiusa per l’ex Juve

La punta dunque sembra essere ormai una priorità per la Juventus che vuole rialzarsi già in questa stagione e può effettuare il colpo a sorpresa a gennaio.