Nuova proposta per Luis Alberto: scambio in Serie A

L’Inter prepara il Derby d’Italia e intanto pensa ad uno scambio in Serie A per la prossima stagione

L’Inter è tornata al successo in Champions League ed ora è al lavoro per il Derby d’Italia. Una partita affascinante e allo stesso tempo complicata per i nerazzurri, considerando che la Juventus viene da sei vittorie consecutive tra campionato e coppa. Domenica sera, Simone Inzaghi dovrà riscattare la prima sconfitta in campionato subìta sul campo della Lazio nell’ottava giornata.

Leggi anche >>> Conte spaventa l’Inter: due pupilli nerazzurri per il ritorno in panchina!

Il match dell’Olimpico ha dimostrato alcuni punti deboli dei nerazzurri, in particolare sulla trequarti: Hakan Calhanoglu ancora non ha convinto l’altra sponda di Milano e potrebbe indurre Marotta a cercare il suo sostituto proprio in casa Lazio, sfruttando gli ottimi rapporti con Simone Inzaghi.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Luis Alberto, l’Inter offre Sensi come contropartita tecnica

Luis Alberto è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Il 29enne spagnolo, arriverebbe alla corte di Simone Inzaghi qualora Calhanoglu continuasse a deludere le aspettative. Secondo Interlive.it, la trattativa andrebbe in porto grazie uno scambio con Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo è tornato in campo per pochi minuti nella sfida di Champions League con lo Sheriff.

Leggi anche >>> Vidal ora può restare: Marotta pensa al tesoretto con gli esuberi

Il suo trascorso all’Inter è stato tormentato dagli infortuni: nelle prime due stagioni in nerazzurro ha totalizzato 40 presenze, ben poche considerando che tra campionato e coppe se ne disputano almeno cinquanta all’anno. Il ritorno in campo di Sensi è però positivo per i nerazzurri in ottica mercato. Marotta vuole infatti inserirlo nella trattativa per portare Luis Alberto in nerazzurro, proponendo alla Lazio 20 milioni più il suo cartellino.