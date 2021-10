Luis Alberto in Serie A: ipotesi scambio stellare a gennaio

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio già a gennaio: l’ipotesi di scambio in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

Crolla la Juventus nel turno infrasettimanale di Serie A. La squadra di Allegri cade ancora all’Allianz Stadium e sprofonda a -13 dal Milan capolista, in attesa del Napoli di Spalletti. Altri tre punti persi anche nei confronti di Inter, Roma e Lazio, tutte le rivali per i vertici della classifica.

Un durissimo colpo da digerire per la squadra bianconera, che farà ulteriormente riflettere anche la dirigenza in vista del calciomercato invernale. La Juve è infatti alla ricerca di un nuovo bomber dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, e anche ieri ha realizzato un solo gol. Ma non solo. La priorità tornerà ad essere un altro centrocampista: si parla ormai da settimane dei vari Tchoumeni, van De Beek e del sogno Pogba, e una ghiottissima occasione potrebbe arrivare dalla Serie A. Ecco l’ipotesi di scambio per Luis Alberto: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, scambio per Luis Alberto: cifre e dettagli

Anche la Juventus monitora la situazione di Luis Alberto. Il fantasista spagnolo è tornato titolare ieri dopo una serie di panchine consecutive, ma il rapporto con Maurizio Sarri sembra tutt’altro che ricomposto. Non è dunque escluso che il giocatore possa valutare l’addio già a partire dalla prossima sessione di calciomercato invernale.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Antinelli: “Donnarumma, mai visto una cosa del genere. Kean dal potenziale enorme, Chiesa e il Pallone d’Oro…”

E i bianconeri sono alla finestra: sul piatto potrebbe finire Dejan Kulusevski. L’esterno svedese è ai margini con Allegri e non ha ancora convinto il tecnico, mentre farebbe al caso di Sarri per il suo collaudato 4-3-3. Il classe 2000 è valutato circa 40 milioni di euro, una cifra simile a quella richiesta da Lotito per liberare Luis Alberto. Tuttavia, come noto il patron biancoceleste preferirebbe un’offerta cash. Staremo a vedere.