Inter, addio a costo zero: Sarri prepara lo ‘scippo’ perfetto

Un vecchio pallino di Maurizio Sarri potrebbe liberarsi a zero dall’Inter: la Lazio del patron Lotito pensa allo scippo perfetto

Lazio-Inter si gioca in campo, ma non solo. Le due squadre si sfidano all’ottava giornata di campionato in un bivio che potrebbe già segnare la stagione. Gli allenatori tengono la concentrazione sul rettangolo verde, ma le società potrebbero tornare a parlare insieme di calciomercato. Dopo gli affari (più o meno turbolenti) dell’ultima estate, altre situazioni potrebbero svilupparsi il futuro.

Il giocatore da tenere d’occhio è Matias Vecino. Classe 1991, l’uruguaiano è in scadenza con l’Inter a giugno, ma non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Le parti potrebbero separarsi, anche se Inzaghi ha dimostrato di credere nelle sue qualità: già cinque presenze ed un gol in questo inizio di campionato. La concorrenza è però alta, e Vecino si guarda attorno.

Tra le possibili destinazioni di Vecino c’è proprio la Lazio di Maurizio Sarri che lo stima molto. I due hanno lavorato insieme ad Empoli (38 presenze, 2 gol e 4 assist) e il toscano lo ritroverebbe volentieri per oliare ancor di più i meccanismi del centrocampo capitolino. Il giocatore ha un buon ricordo del mister.

Occasione, dunque, di mercato a costo zero per la Lazio a giugno. Senza rinnovo, infatti, Vecino si liberebbe gratis. Il presidente Lotito è pronto a garantirgli un triennale da 2 milioni di euro a stagione per scipparlo all’Inter e dare a mister Sarri un giocatore funzionale al suo gioco.