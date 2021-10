La scelta di Sarri scatena le critiche: “È scandaloso”

Maurizio Sarri al centro di un durissimo attacco: l’opinionista non fa sconti e va all’assalto del tecnico della Lazio

La bruttissima batosta in casa dell’Hellas Verona ha lasciato strascichi importanti sulle spalle di Maurizio Sarri. Il ko con i giallobù spinge in basso la Lazio in classifica che, adesso, recita 14 punti in 9 giornate di Serie A e ottavo posto. La società capitolina ed il tecnico ex Napoli devono, tuttavia, fare i conti anche con altri malumori che stanno facendo discutere non poco, tifosi e addetti ai lavori. In primis, il nodo più grande e complesso da sciogliere, rimane quello legato a Luis Alberto.

LEGGI ANCHE >>>Inter-Milan, scatta il derby di calciomercato: ‘gratis’ dalla Lazio di Sarri

I rapporti ormai compromessi con Sarri hanno allontanato il talentuoso trequartista spagnolo dalle primissime scelte, con l’ultima apparizione (nella ripresa, a gara in corso) ed una prestazione che non ha convinto lo stesso Sarri. Ecco perchè si susseguono voci sul possibile addio dell’ex Liverpool già a gennaio: una gestione aspramente criticata quella di un patrimonio fino a qualche mese fa imprescindibile, con Sarri al centro delle critiche.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta totale per Isco: spunta la data

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Sarri ‘rompe’ con Luis Alberto: c’è l’attacco

In tal senso, il noto opinionista Gianfranco Pecile è intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ attaccando apertamente Maurizio Sarri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Per me è scandaloso che un allenatore metta in naftalina un giocatore come Luis Alberto“, la considerazione di Pecile che non si è fermato.

LEGGI ANCHE >>>Colpo dell’Atletico Madrid: Simeone pesca in Serie A

L’opinionista ha poi rincarato pesantemente la dose, concludendo così: “È da strappare il patentino“.