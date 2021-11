Roma-Milan, bocciatura pesante in diretta: “Malissimo”

Il match tra Roma e Milan ha visto i rossoneri di Pioli espugnare l’Olimpico con diverse polemiche: arriva una pesante bocciatura

Nella serata di Halloween il Milan batte la Roma 1-2 e si riporta in vetta alla classifica a pari punti con il Napoli di Spalletti. La prestazione dei rossoneri è stata convincente nel complesso, ma il risultato ha generato diverse polemiche per via di alcune decisioni arbitrali molto discusse.

A cominciare dal rigore assegnato al ‘Diavolo’, per via di un presunto fallo di Ibanez ai danni di Ibrahimovic nel secondo tempo. Il giudice di gara Maresca aveva assegnato inizialmente il penalty, per poi andare a rivedere l’episodio al Var confermando in seguito la prima decisione. Sul finale di partita, poi, l’espulsione per doppia ammonizione a Theo Hernandez e, soprattutto, l’intervento molto discusso di Kjaer in area su Pellegrini, situazione in cui Maresca ha lasciato correre.

Roma-Milan, bocciatura netta per Maresca: “Voto 4”

Per Maresca è arrivata una netta bocciatura dall’ex arbitro Graziano Cesari sulle frequenze di ‘Pressing’: “Malissimo Maresca, voto 4. Mai in partita, mai convincente. Non ha visto l’intervento di Kjaer sul polpaccio di Pellegrini. Non si tratta di un contrasto, ma è un calcio come quello di Dumfries e Alex Sandro“.

Sul rigore poi trasformato da Ibrahimovic, invece, Cesari non ha dubbi: “Con il piede sinistro Ibanez interviene sul piede destro dello svedese e non tocca mai il pallone“. Infine su Theo Hernandez: “Primo cartellino assolutamente meritato dopo il fallo su Zaniolo. Al 65′, poi, interrompe fallosamente l’azione di Pellegrini: provvedimento giusto, ma prima c’è una spinta di Felix su Krunic“.