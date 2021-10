Roma-Milan, scoppia la polemica tra i tifosi: Mourinho incontenibile

Il match tra Roma e Milan ha creato una forte polemica tra i tifosi sui social per via del rigore dato ai rossoneri: Mourinho incontenibile

In questi minuti sta andando in scena il big match tra Roma e Milan. Al 57′ è stato assegnato un calcio di rigore alla squadra di Pioli – già in vantaggio 0-1 – dopo un contatto dubbio in area tra Ibrahimovic e Ibanez. L’arbitro ha confermato la decisione iniziale di assegnare il penalty in seguito ad un controllo al VAR.

Una decisione che ha scatenato l’ira dei tifosi sui social. Anche Jose Mourinho non ha reagito affatto bene davanti a questo provvedimento e ha invitato i sostenitori giallorossi, con un chiaro gesto polemico, ad abbandonare prima lo stadio.

Roma-Milan, furia dei tifosi sui social dopo il rigore

Ecco alcuni esempi dei commenti dei tifosi su Twitter.

Questo rigore dato al Milan è francamente imbarazzante. Se non c’è contatto coi piedi non puoi mai dare rigore per quel contatto col corpo, è disumano trattare così i difensori. — Marco La Scala ⚰️ (@cippiriddu) October 31, 2021

Il rigore al #milan è un mix tra il comico ed il vergognoso. — Il Vatenerazzurro (@Vatenerazzurro1) October 31, 2021

Scandaloso il rigore dato al Milan.. Qualche arbitro va fermato per un bel po di mesi — Rosario Arena (@ArenaRosario) October 31, 2021