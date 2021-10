Mourinho non dimentica l’Inter: doppio obiettivo nei nerazzurri

José Mourinho per rinforzare la sua Roma decide di mettere il mirino in casa Inter: sono due i giocatori osservati

La Roma è impegnata nel secondo big match in una settimana dopo il pareggio senza reti allo Stadio Olimpico contro il Napoli.

Questa sera invece sarà il Milan l’avversario dei giallorossi, mentre ad avvicinarsi inesorabilmente è la sessione invernale di calciomercato. Mourinho per rinforzare la propria rosa potrebbe mettere nel mirino due giocatori dall’Inter, squadra mai dimenticata dal tecnico portoghese per i suoi successi in nerazzurro.

Mourinho cerca rinforzi in casa Inter: D’Ambrosio e Gagliardini nel mirino

Come spesso ripetuto durante la stagione da José Mourinho, la Roma ha bisogno di nuovi innesti per rendere completa la propria rosa. I giallorossi così potrebbero puntare in casa Inter per rinforzare il centrocampo e la fascia.

Per la zona centrale del campo la Roma avrebbe messo il mirino su Gagliardini, che in nerazzurro è una riserva e nei giallorossi potrebbe trovare maggiore spazio. Il centrocampista potrebbe essere chiesto in prestito con diritto di riscatto. Mentre per la fascia difensiva destra l’obiettivo potrebbe essere Danilo D’Ambrosio, che sarebbe necessario per far rifiatare Karsdorp. I nerazzurri però sembrerebbero non convinti e potrebbe arrivare il no dell’Inter al doppio colpo giallorosso.