Simeone piomba su Theo Hernandez: offerto lo scambio al Milan

Uno dei top player del Milan, Theo Hernandez, ovviamente è tra i più osservati in chiave calciomercato: Simeone tenta lo scambio

Il Milan continua la propria corsa verso lo scudetto con risultati impressionanti in questo inizio di campionato. Questa sera per i rossoneri c’è da superare l’ostacolo Roma, mentre anche in chiave calciomercato i pericoli non finiscono mai.

Infatti questa volta a mettere gli occhi su uno dei top player milanisti è Diego Simeone. L’Atletico Madrid infatti avrebbe messo nel mirino Theo Hernandez e per convincere il Milan sarebbe pronto a proporre uno scambio.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Sirene dalla Spagna per il Milan: Simeone pronto allo scambio per Theo Hernandez

Il Milan ritrova tra i giocatori disponibili Theo Hernandez dopo la positività al Covid, ma a preoccupare i rossoneri sono le sirene dalla Spagna. Infatti l’esterno rossonero sarebbe finito nel mirino di Diego Simeone, che vorrebbe portarlo con sé all’Atletico Madrid.

Leggi anche >>> Milan, svolta Ibrahimovic: annuncio bomba dello svedese

Il talento del Milan al momento sarebbe valutato intorno ai 50-60 milioni di euro, ma per abbassare le richieste rossonere il club spagnolo potrebbe pensare di proporre uno scambio con Stefan Savic. Il difensore dell’Atletico garantirebbe esperienza non indifferente alla retroguardia rossonera e sarebbe valutato intorno ai 20 milioni di euro, dunque andrebbe aggiunto un conguaglio economico da almeno 30-40 milioni a favore delle casse milaniste.