Allegri le prova tutte: l’ultima mossa per scacciare la crisi

La Juventus vuole dimenticare in fretta la doppia sconfitta in Serie A: ecco l’impegno in Champions contro lo Zenit

Massimiliano Allegri vuole ipotecare il passaggio del turno in Champions League con la sfida entusiasmante in casa contro lo Zenit. Dopo le due sconfitte consecutive in Serie A, ecco il piano dell’allenatore livornese.

Prima Sassuolo, poi il Verona: la Juventus ha perso ulteriore terreno in Serie A. Ora la sfida in Champions League con Allegri che vuole già ipotecare il passaggio al prossimo turno dopo le tre vittorie finora nel girone. Un percorso completamente differente tra campionato e la massima competizione europea riservata ai club.

Allegri a colloquio con lo psicologo, la svolta

Da lunedì la compagine bianconera è in ritiro al J Hotel per preparare al meglio le prossime sfide e così lo stesso allenatore ha chiesto aiuto al prof Giuseppe Vercelli, responsabile dell’area psicologica della Juventus. C’è stata una fitta chiacchierata tra i due a bordo campo durante l’allenamento: i due hanno un rapporto molto stretto e così ha voluto lanciare un messaggio in un periodo di assoluta difficoltà. La gara di Champions League potrebbe rappresentare la svolta in vista del futuro.

Un colloquio fitto con lo psicologo come segnale per tornare ad essere protagonista subito anche in campionato.