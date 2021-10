Ritorno in panchina, il piano di Conte: la decisione sul futuro

Si avvicina il ritorno di Antonio Conte in panchina, con il top club che valuta l’ex ct per un cambio a stagione in corso

Sono ore calde per il possibile ritorno di Antonio Conte. Il tecnico leccese ha salutato in estate l’Inter, dopo lo scudetto, e adesso potrebbe fare ritorno in panchina. Diversi i club europei ai quali l’ex allenatore nerazzurro è stato accostato negli ultimi mesi, con uno in particolare che ha seriamente valutato il pugliese e che lo tiene in primissimo piano sulla lista, a stagione ormai già iniziata. Antonio Conte al Manchester United: più di un’ipotesi, ormai da tempo, per l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra che vuole fare ritorno in panchina dopo aver conquistato l’ultimo scudetto della storia interista.

L’allenatore italiano è il candidato principale a sostituire quindi Solskjaer che, dopo la pesante cinquina incassata dal Liverpool, ha rischiato seriamente l’esonero. Valutazioni in corso, dunque, in casa Manchester United: i vertici del club inglese stanno infatti pensando a come evolverà la stagione di Ronaldo e compagni agli ordini di Solskjaer. La vittoria sul Tottenham ha, per il momento, risollevato le sorti del tecnico norvegese che tuttavia non è ancora certo di restare a lungo alla guida dei ‘Red Devils’.

Conte al Manchester United: le ultime

Dopo la sfida di Champions con l’Atalanta, lo United dovrà vedersela con il Manchester City in un derby da dentro o fuori: in caso di nuovo tracollo, la panchina di Solskjaer potrebbe tornare a scottare per la ‘gioia’ di Conte.

L’ex Inter piace ai dirigenti inglesi anche se, per alcuni, non rappresenterebbe la miglior scelta per un progetto a lungo termine.

Situazione dunque in divenire, con Conte pronto a fare rientro in panchina: lo United può aprire le porte dell’Old Trafford all’ex Inter.