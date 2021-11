Calciomercato, Paratici torna alla carica: doppio ‘scippo’ a Juventus e Inter

L’esonero di Nuno Espirito Santo cambia tutte le carte in tavola in casa Tottenham. Gli Spurs preparano una rivoluzione: occhi in Serie A

Nuno Espirito Santo non è più l’allenatore del Tottenham come annunciato dallo stesso club inglese questa mattina. I risultati sportivi degli Spurs non sono infatti soddisfacenti, con una partenza tra campionato e coppe ben al di sotto delle aspettative della società. Per la sostituzione del tecnico lusitano, l’ex dirigente della Juventus Fabio Paratici ha scelto Antonio Conte, reduce dal titolo di campione d’Italia con l’Inter.

L’ex nerazzurro avrebbe comunque richieste molto precise dal punto di vista della campagna acquisti. Conte infatti gradirebbe rinforzi corposi per il Tottenham nel caso in cui la scelta definitiva dovesse effettivamente ricadere su di lui. Al netto di come andrà a finire la questione Paratici è comunque chiamato a migliorare la rosa dei londinesi a gennaio, ed è inevitabile pensare che l’ex juventino potrebbe allungare l’occhio proprio in Serie A.

Calciomercato Inter e Juventus, il Tottenham cambia e guarda in Serie A: idea Skriniar-Rabiot

Centrocampo e difesa sono tra i reparti maggiormente in sofferenza per il Tottenham, che a gennaio a prescindere da tutto dovrebbe provare a rimetter mano al portafogli per rimanere agganciati agli ambiziosi obiettivi prefissati dalla società. Per la retroguardia potrebbe tornare di moda un vecchio pallino come Milan Skriniar, eventualmente anche molto gradito ad Antonio Conte. Lo slovacco ha un contratto in scadenza 2023 ed una valutazione tra i 55 e i 60 milioni di euro.

Stesso durata contrattuale ma valore di mercato inferiore invece per Adrien Rabiot, pallino di mercato dello stesso Paratici ed anche lui spesso e volentieri accostato alla Premier League e agli stessi Spurs. Alla Juventus anche con Allegri non sta trovando la propria dimensione con un rendimento fin troppo altalenante e in questo contesto il direttore del Tottenham potrebbe provare ad inserirsi per ‘scippare’ il centrocampista francese alla sua ex squadra. Con circa 80/85 milioni Paratici potrebbe provare a piazzare il clamoroso doppio colpo da Inter e Juventus anche se difficilmente, almeno nel caso dei nerazzurri, si priveranno a gennaio di pezzi pregiati.