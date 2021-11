L’Inter di Simone Inzaghi continua a fare grande affidamento su Marcelo Brozovic, centrocampista croato in scadenza di contratto: le ultime di calciomercato

Prova a trovare la giusta continuità l’Inter di Simone Inzaghi che, nel lunch match di ieri, ha regolato l’Udinese di Luca Gotti grazie ad una doppietta di Joaquin Correa, attaccante argentino arrivato nell’ultima estate di calciomercato. I nerazzurri si trovano ora a sette punti dal Milan di Stefano Pioli, capolista in Serie A insieme al Napoli, uscito vincitore dal derby tesissimo contro la Salernitana. Domenica ci sarà il derby di Milano, la Beneamata sfiderà i rossoneri in quello che può essere già uno scontro da dentro o fuori. Nell’Inter continua a brillare la stella di Marcelo Brozovic.

Il giocatore croato, titolarissimo anche con Simone Inzaghi, resta uno dei perni fondamentali della rosa nerazzurra, ma c’è una questione legata al calciomercato: l’ex giocatore della Dinamo Zagabria è in scadenza di contratto e i dialoghi sul rinnovo sono ancora in stand-by. In quest’ottica potrebbero inserirsi le altre big del campionato italiano di Serie A, pronte a mettere le mani sul talento del numero 77 dell’Inter a parametro zero.

Calciomercato Inter, Brozovic a rischio ed occhio alle big

Marcelo Brozovic fa gola a molte squadre del campionato italiano di Serie A. A partire dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno bisogno di rinforzi a centrocampo ed il croato a zero potrebbe essere l’uomo giusto. Attenzione però anche al Milan di Stefano Pioli e dell’amico Ante Rebic.

Infine, non è da sottovalutare la candidatura del Napoli di Luciano Spalletti, primo mentore di Marcelo Brozovic ed allenatore che l’ha lanciato nella posizione di regista dove sta impressionando.