Roma-Milan, Pinto a freddo: “Giudizi diversi degli arbitri”

Roma-Milan continua a far discutere. Lunedì parla Tiago Pinto, general manager giallorosso: dure critiche agli arbitri

Archiaviata l’undicesima giornata di Serie A, continuano le discussioni sull’arbitraggio in Roma-Milan. Nella giornata di lunedì 1 novembre è prima arrivata la decisione dell’Aia sull’arbitro Maresca e poi sono arrivate le dichiarazioni di Tiago Pinto, general manager dei capitolini.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, arriva la conferma: salta lo scambio con Mourinho

Il dirigente giallorosso non ha parlato soltanto della sfida del 31 ottobre ma ha espresso il suo disappunto sull’arbitraggio del derby e sul secondo giallo che non ha permesso a Pellegrini di giocare con la Lazio. Pinto ha parlato chiaramente di una Roma ‘danneggiata’ dagli arbitraggi. Il general manager crede che sia un problema generale e si augura che presto venga fatta una riflessione sulla questione arbitrale.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Roma-Milan, Pinto è una furia: “Decisioni contro la Roma”

La Roma rimane quarta in classfica dopo il ko casalingo con il Milan. Una partita che ha fatto infuriare Tiago Pinto, intervenuto a Sky Sport: “Nei minuti finali c’è un contatto da rigore tra Kjaer e Pellegrini – dice il general manager – l’arbitro non è stato chiamato dal Var, differentemente da quanto accaduto in Inter-Juventus per il contatto tra Dumfries e Alex Sandro.” Pinto crede che ci sia stata una difformità di giudizio anche sulle ammonizioni: “Pellegrini ha saltato il derby per un giallo con l’Udinese ma altre volte in Serie A ho visto giudizi diversi.”

LEGGI ANCHE>>>Roma-Milan, bocciatura pesante in diretta: Malissimo

Il derby stesso è finito nel mirino del general manager: “Il rigore negato a Zaniolo prima del 2-0 della Lazio non è stato fischiato perchè il Var non sarebbe potuto intervenire – continua Pinto – ieri invece, il Var ha richiamato Maresca per il fallo di Ibanez su Ibrahimovic che non c’era: purtroppo l’arbitro è rimasto sulla sua scelta e ha deciso ancora una volta contro la Roma.”