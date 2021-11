Juventus, addio e colpo a gennaio: anticipato Marotta

Juventus attesa protagonista del prossimo calciomercato di gennaio. Addio e nuovo arrivo in mediana, a discapito dell’Inter

Non lo è sul campo, perlomeno in positivo, ma forse lo sarà nel sempre più prossimo calciomercato invernale. Parliamo della Juventus, chiamata a rinforzarsi già nella finestra di gennaio per cercare di raggiungere quello che adesso rappresenta l’obiettivo massimo: la qualificazione alla Champions 2022/2023. Le necessità di Allegri sono due: un bomber, con Vlahovic sempre in cima ai desideri (ma per il serbo occhio al neo Tottenham di Conte, suo grande estimatore); un centrocampista in grado di agire anche a protezione della difesa.

Per il ruolo di mediano fondamentale o quasi l’addio di uno tra Ramsey e McKennie. Più semplice quello del secondo visto che difficilmente per il gallese potranno arrivare offerte concrete e soprattutto valide. Per lo statunitense, uno dei pochissimi a salvarsi nelle ultime due cocenti sconfitte contro Sassuolo e Verona al di là dei gol realizzati, potrebbero invece muoversi diversi club della Premier. Attenzione in realtà anche a quelli della Bundesliga, dove il classe ’98 sì è messo già in evidenza con la maglia dello Schalke 04. Dalla Germania può provarci nello specifico il Borussia Dortmund, il quale ha nei piani il rafforzamento di diversi settori della rosa.

Per il texano potrebbe mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Axel Witsel, proprio il favorito per puntellare la mediana juventina a stagione in corso. Il belga, nel mirino anche dell’Inter e con una valutazione di 4-5 milioni, è in scadenza a giugno e quindi è pressoché certo che la Juve chiederebbe eventualmente di alzare il cash fino a quota 20 milioni.

Calciomercato Juventus, Witsel a gennaio e Marotta fregato

Prossimo al compimento del 33esimo anno di età, Witsel aggiungerebbe senz’altro esperienza e qualità al malridotto centrocampo bianconero. A lui, seppur in ottica giugno e quindi a zero, pensa pure Marotta, dunque questa operazione andrebbe a distruggere i piani dell’ex Ad.

A.R.