CMWEB | Calciomercato Milan, dal Belgio l’erede di Ibrahimovic

Il Milan guarda al futuro con l’idea di portare in rossonero, nel 2022, il possibile erede di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan di Stefano Pioli si appresta a tornare in campo, per il match di scena a San Siro domani sera contro l’Hellas Verona. Le attenzioni della società di via Aldo Rossi sono tuttavia già orientate alle prossime sessioni di calciomercato, con la caccia al possibile post Ibrahimovic. Non solo Noa Lang, stando alle informazioni raccolte da ‘Calciomercatoweb.it, il Milan continua ad essere molto interessato a un altro grande talento del Club Brugge. Trattasi di Charles De Ketelaere, prima punta di soli 20 anni molto dotata sia dal punto di vista fisico (è alto 192cm) che sotto l’aspetto tecnico, non a caso viene impiegato anche da esterno e trequartista.

Milan, post Ibrahimovic: il prezzo di De Ketelaere

I rossoneri hanno da tempo la spia rossa accesa in Belgio, come dimostra anche l’affare Saelemaekers.

De Katelaere potrebbe costare sui 20-25 milioni ed essere preso in considerazione per il dopo Ibrahimovic.

Situazione dunque in divenire ma il Milan può seriamente prendere in considerazione il profilo del talentuoso belga.

Raffaele Amato