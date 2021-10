Da Inter a Roma e Milan, arriva l’attacco: “Campionato falsato!”

Un momento complicato per i club dopo gli impegni delle nazionali: arriva il duro attacco sulla stagione in corso

L’imminente ripresa dei campionati porta con sè non poche polemiche, a causa dei tantissimi (e carichi di pesanti conseguenze) impegni internazionali delle nazionali. In tal senso, il noto giornalista Giovanni Capuano ha detto la sua attaccando le istituzioni per il difficile momento che i club di Serie A stanno per vivere. “E’ una stagione totalmente falsata dall’intreccio perverso cui la Fifa ha costretto i club”, ha scritto Capuano senza usare mezzi termini. “Non tutti, visto che le inglesi un mese fa si sono ribellate senza ricevere provvedimenti, è arrivato l’indulto immediato”. Il giornalista si è concentrato poi sui prossimi big match di campionato: “Lazio-Inter e Juventus-Roma, sono due partite che non avrà senso commentare al di là del risultato del campo. Non dirà nulla sul lavoro di Inzaghi, Allegri e Mourinho”. Da Abraham per il quale la Roma è in ansia, fino a Juventus ed Inter in attesa dei sudamericani che arriveranno solo poche ore prima del ritorno in campo della Serie A. Senza dimenticare il Milan, falcidiato dagli infortuni e, a gennaio, privato di pedine fondamentali per la Coppa d’Africa (come anche il Napoli).

Troppe partite, cosa cambia a giugno: “Rottura inevitabile”

Capuano prosegue nell’analisi: “Siamo vicini ad un punto limite ed è impossibile immaginare che non si arrivi ad una rottura dell’equilibrio nel calcio mondiale. Tutti fanno i propri interessi, disinteressandosi di quelli che investono e pagano per tenere in piedi un baraccone costosissimo”.

Il giornalista, poi, si lascia andare ad un pronostico per il futuro: “Fifa e Uefa fanno a gara a inventarsi competizioni e occasioni di ricavo, a giugno Uefa, Fifa e Conmebol moltiplicheranno le partite intasando ancor di più i calendari”.