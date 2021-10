Cessione a sorpresa, l’Inter ‘trema’: decide Raiola!

In casa Inter il calciomercato può riservare un’amara sorpresa: Mino Raiola disegna l’addio ai nerazzurri

Continuare a vincere, dopo i tre punti conquistati contro il Sassuolo. L’Inter campione d’Italia in carica non ha intenzione di perdere tempo e punta la Lazio, prossimo avversario in campionato dopo la sosta. Un ritorno al passato per Simone Inzaghi che, tuttavia, pensa già alle possibili operazioni di calciomercato che coinvolgeranno tra gennaio e giugno la società nerazzurra. In tal senso, uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime ore può essere quello di Stefan de Vrij. Il difensore olandese, 29 anni ed in scadenza il 30 giugno 2023 con i campioni d’Italia, potrebbe non rinnovare e lasciare la società meneghina. L’idea di Mino Raiola, procuratore di de Vrij, sarebbe quella di portare Stefan de Vrij lontano dall’Inter ad un anno dalla scadenza contrattuale.

Raiola ‘scippa’ l’Inter: spunta la Premier League

Il centrale olandese può dunque salutare i campioni d’Italia: secondo ‘Repubblica’, nonostante l’ex Lazio non sia inquieto agli ordini di Inzaghi, potrebbe dire addio per volontà del potente procuratore che intende trasferirlo in Premier League.

È avanzata nelle scorse ore l’ipotesi Chelsea, con l’ipotetico scambio con ‘Blues’: l’Inter valuta il cartellino di de Vrij non meno di 40 milioni di euro.

In questo inizio di stagione, il centrale olandese ha collezionato 9 presenze e 787′ in campo con l’Inter di Inzaghi.