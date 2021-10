Follia ‘alla Lukaku’ per Theo Hernandez: tradimento all’Inter

Theo Hernandez è entrato nell’Olimpo dei migliori terzini sinistri al mondo attirando inevitabilmente l’attenzione di diversi top club. ‘Offerta alla Lukaku’

Le ultime straordinarie prestazioni messe in scena in Nations League hanno confermato ulteriormente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il valore assoluto di Theo Hernandez, vincitore da protagonista con la Francia. Il laterale del Milan ha segnato contro il Belgio la rete del successo, mentre in finale ha fornito a Mbappe l’assist per la vittoria del trofeo. Due prestazioni importanti ed in linea con quanto di straordinario fatto vedere non solo negli anni scorsi ma anche all’inizio di questa annata con i rossoneri. Alla corte di Pioli l’ex Real Madrid è entrato di diritto nella cerchia dei migliori terzini al mondo, attirando di conseguenza l’attenzione di quasi ogni top club in giro per l’Europa. Dal PSG al Manchester City, Theo Hernandez piace a tutte ed anche il Chelsea potrebbe farci un pensierino. Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino del Chelsea: doppia proposta ‘folle’

Theo Hernandez potrebbe finire nel mirino del Chelsea campione d’Europa, che è deluso da Chilwell, come testimonia il fatto che sia tornato titolare Marcos Alonso per questa stagione. I ‘Blues’ con Lukaku ci hanno già abituati a colpi di teatro ed offerte ‘folli’ e le strade per arrivare al laterale transalpino potrebbero essere addirittura due.

La prima potrebbe essere rappresentata da una proposta cash monstre da almeno 70 milioni, come fatto per il belga ex Inter, difficile da rifiutare per il Milan. La seconda opzione sarebbe invece uno scambio con l’ex nerazzurro Mateo Kovacic, connazionale di Ante Rebic valutato non meno di 45/50 milioni di euro, e che in caso di addio di Kessie a parametro zero potrebbe servire, e non poco, a Stefano Pioli. Difficile comunque che il Milan si privi di Theo se non per una proposta fuori mercato.