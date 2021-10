Spezia, UFFICIALE: altro caso di positività al Covid-19

L’incubo Covid sembra non voler terminare in casa Spezia: ufficiale un’altra positività

Dopo i tanti casi durante la preparazione estiva, arriva un nuovo caso di positività in casa Spezia: il difensore polacco Arkadiusz Reca è risultato positivo al Covid-19 e attualmente si trova in isolamento, come previsto dal protocollo. Il giocatore era già fermo per un problema fisico e stava recuperando con degli allenamenti personalizzati.

Ecco il comunicato ufficiale del club: “Lo Spezia Calcio comunica che, in seguito all’insorgenza di lievi sintomi influenzali che hanno spinto lo staff medico a effettuare un tampone di controllo a domicilio, il calciatore Arkadiusz Reca è risultato positivo. L’esterno polacco, da diverse settimane esterno al gruppo squadra in quanto infortunato, è già in isolamento come previsto dal protocollo”.