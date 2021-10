Napoli, Insigne ancora in bilico: il sostituto arriva dalla Juventus

Il Napoli continua ad avere incertezze sul futuro di Insigne e inizia a pensare al futuro: il sostituto può arrivare dalla Juventus

È ancora tutto da decidere il futuro di Lorenzo Insigne, che dopo aver vinto l’Europeo sta vivendo un grande avvio di stagione con il Napoli ma non si sa ancora cosa accadrà nei prossimi mesi. Il capitano dei partenopei ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e per ora non sembra esserci ancora un accordo per il rinnovo del contratto.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il tecnico Luciano Spalletti non vuole aspettare troppo Insigne e per questo avrebbe già pensato al suo sostituto per la prossima stagione. In caso di addio a zero del capitano, infatti, l’obiettivo potrebbe essere Federico Bernardeschi visto che anche lui potrebbe lasciare la Juventus in maniera gratuita.

Calciomercato Napoli, Bernardeschi a zero per sostituire Insigne

Il Napoli dunque inizia a muoversi e pensa già al futuro per non farsi trovare impreparato in caso di addio a parametro zero di Insigne. Dalla Juventus dunque c’è un’occasione che può essere sfruttata dai partenopei, ovvero quella di Bernardeschi che non è più un elemento fondamentale della Juventus e non si sa prolungherà il suo contratto con i bianconeri che scade a giugno 2022.

Qualora né Insigne e né Bernardeschi dovessero rinnovare, allora il Napoli potrebbe muoversi subito per acquistare l’esterno della Juventus in maniera gratuita.