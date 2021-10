Addio Inter, spunta l’ipotesi Milan: il big ha già deciso

Uno dei big di Simone Inzaghi resta in bilico: spunta la clamorosa ipotesi Milan a giugno, ecco la decisione del calciatore

Manca poco al ritorno in campo della Serie A che dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, riprenderà dall’ottava giornata di campionato. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il passato del tecnico piacentino, con il ritorno allo ‘Stadio Olimpico‘ sabato alle 18 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Dal calcio giocato al calciomercato, il 2022 può riservare diversi cambiamenti alla rosa dei campioni d’Italia. Tra i giocatori a rischio parametro zero vi è sicuramente Marcelo Brozovic che, in estate, vedrà scadere l’attuale accordo con il club meneghino. Numerose le squadre associate al centrocampista croato, con non ultima la suggestiva ipotesi Milan all’orizzonte. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Marcelo Brozovic starebbe valutando il suo futuro, con l’ipotesi che lo vedrebbe lontano dall’Inter che non viene esclusa. Esclusa dal giocatore, pare definitivamente, l’ipotesi Milan. Il quotidiano torinese sottolinea come il centrocampista croato abbia tagliato fuori i rossoneri, dopo i rumor delle ultime settimane, dalla lista dei club che potrebbero accogliere a zero Brozovic a giugno.

LEGGI ANCHE >>>Cessione a sorpresa, l’Inter ‘trema’: decide Raiola!

LEGGI ANCHE >>>Follia ‘alla Lukaku’ per Theo Hernandez: tradimento all’Inter

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Dall’Inter al Milan, svolta Brozovic a giugno

Il 28enne ex Dinamo Zagabria aveva già inoltrato ai suoi agenti di non interessarsi all’eventuale offerta del Milan che, dunque, difficilmente (ammesso che interessi concretamente a Maldini e Massara) si sposterà sull’altra sponda del Naviglio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Non è escluso, inoltre, che il calciatore possa alla fine rinnovare con l’Inter spegnendo definitivamente ogni voce di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>L’Inter ‘risponde’ alla Juve: doppio affare a zero

LEGGI ANCHE >>>Milan, UFFICIALE l’arrivo di Mirante: il comunicato

Sono 9 fino a questo momento le presenze di Brozovic quest’anno con i campioni d’Italia, con 1 assist e 698′ sul rettangolo verde.