La Juventus pensa seriamente a Veretout: ecco la richiesta della Roma!

La Juventus, a caccia di rinforzi a centrocampo, potrebbe mettere nel mirino Jordan Veretout: il giocatore francese è un oggetto del desiderio in sede di calciomercato per molti

Domenica sera, all’Allianz Stadium, andrà in scena la sfida fra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Josè Mourinho. I bianconeri, reduci dalla vittoria esterna in casa del Torino di Ivan Juric, non possono sbagliare in campionato dopo l’inizio di stagione non particolarmente esaltante. In casa Roma invece, nonostante la sconfitta nel derby, filtra molto più ottimismo considerando le nove vittorie in undici gare disputate finora in questo primo anno di Josè Mourinho alla guida del club capitolino.

Molti saranno i protagonisti di quella che sarà una gara super equilibrata con la Roma che, più degli altri anni, ha vere possibilità di fare il colpaccio a Torino guidata da Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout. Proprio quest’ultimo potrebbe diventare un serio obiettivo di calciomercato della Juventus di Allegri, a caccia di giocatori in grado di abbinare qualità e quantità.

Calciomercato Juventus, Veretout nel mirino: ecco la richiesta

Jordan Veretout sarebbe quindi un obiettivo della Juventus di Allegri che, a centrocampo, sta avendo diverse lacune non del tutto colmate dall’arrivo di Manuel Locatelli. L’ex giocatore di Sassuolo e Milan sta facendo bene, ma servirebbe un altro tassello alla Vecchia Signora per completare il reparto.

Veretout, in scadenza di contratto nel 2024 con la Roma di Josè Mourinho, ha una valutazione non inferiore ai 40 milioni di euro, cifra, in questi tempi, quasi proibitiva anche per una società come la Juventus reduce da una delle campagne acquisti meno onerose della sua storia recente.