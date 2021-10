Milan, UFFICIALE l’arrivo di Mirante: il comunicato

Il Milan ufficializza l’arrivo di Mirante tra i pali: il portiere ex Roma è pronto a sostituire l’infortunato Maignan

Emergenza infortuni in casa Milan in vista della ripartenza del campionato. Dalle Nazionali è tornato un Theo Hernandez positivo al Covid, che inevitabilmente salterà i prossimi incontri, ma non solo. La situazione più grave riguarda il portiere Mike Maignan, che è stato operato alla spalla e dovrà rimanere fuori almeno due mesi. Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Leggi anche >>> Il Newcastle spaventa anche il Milan: 60 milioni di euro!

Così i rossoneri hanno deciso di correre ai ripari, visto che anche Plizzari è ai box per infortunio. Arriva l’ufficialità dell’acquisto di Antonio Mirante, estremo difensore ex Roma.

Milan, Mirante è ufficiale: c’è il comunicato del club

Le brutte notizie dall’infermeria si susseguono per il Milan, che è dovuto correre ai ripari tra i pali, acquistando a parametro zero Antonio Mirante. Il portiere ex Roma era rimasto svincolato e ora approda in rossonero a causa dell’emergenza Maignan.

Leggi anche >>> Calciomercato, Pirlo-Barcellona: agente allo scoperto

Il comunicato ufficiale del Milan recita: “AC Milan comunica di aver concluso l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione”.