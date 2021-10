L’Inter ‘risponde’ alla Juve: doppio affare a zero

I due calciatori di Juventus e Inter invertono le maglie: ecco l’ipotesi del doppio affare a costo zero in estate

A fine campionato Juventus e Inter, a meno che non arrivi un rinnovo contrattuale che al momento non è nei programmi, potrebbero perdere rispettivamente Federico Bernardeschi e Ivan Perisic a parametro zero. Per entrambi gli esterni, infatti, la scadenza contrattuale è fissata al prossimo 30 giugno, quando cioè sarà terminata l’attuale stagione. I bianconeri potrebbero così puntare proprio il croato, avendo bisogno a sinistra di un’alternativa ad Alex Sandro. Allo stesso tempo, i nerazzurri potrebbero ‘vendicarsi’ andando a pescare l’ex Fiorentina, che andrebbe a collocarsi come quinto a sinistra nel 3-5-2 adottato da Simone Inzaghi. Per i due esterni si tratterebbe di un’inversione di maglia. Allo stesso tempo, entrambe le squadre rinforzerebbero le corsie con elementi importanti e senza alcun dispendio economico.