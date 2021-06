Il Milan rischia di perdere Hakan Calhanoglu che sembra ad un passo dall’Inter. Così il club rossonero prepara la ‘vendetta’

Il calciomercato inizia a regalare le prime indiscrezioni da urlo in vista della prossima stagione. Il Milan potrebbe perdere nelle prossime ore il talentuoso giocatore turco, Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con i rossoneri. Come svelato da Sky Sport il trequartista sarebbe ad un passo dall’Inter dopo il rilancio della società nerazzurra. La società rossonera potrebbe pensare così ad una nuova ‘vendetta’ in vista della prossima stagione cercando di preparare l’assalto all’altro parametro zero.

Calciomercato Milan, Brozovic per il futuro: colpo a zero

Se dovesse perdere così Calhanoglu a zero dopo la proposta di rinnovo da parte del Milan, la stessa società rossonera guarderebbe in casa nerazzurra per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e si libererebbe a parametro zero. L’idea suggestiva del Milan sarebbe quella di una ‘vendetta’ in caso di addio di Calhanoglu.

Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali con il talentuoso turco che dovrà prendere una decisione definitiva dopo la fine di Euro2020. La Turchia non è riuscita ad imporsi nella competizione europea senza incidere più di tanto. Così Calhanoglu avrebbe già il tempo giusto per la scelta che riguarda da vicino il suo futuro.

Il Milan vuole continuare ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Dopo il ritorno in Champions il club rossonero è sempre in crescita costante arrivando a profili interessanti. Donnarumma e Calhanoglu sarebbero davvero ad un passo dall’addio definitivo: l’Inter continua l’assalto per il talentuoso trequartista turco pronto a cambiare subito sponda. Una vera e propria beffa per Maldini, che stava continuando a portare avanti le pratiche per un possibile rinnovo contrattuale.