La Juventus pianifica la sessione estiva di calciomercato e, in tal senso, arriva la svolta per l’obiettivo di Allegri: offerta da 35 milioni di euro

Ripartire dal calciomercato estivo, con diversi nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, per rinforzare la rosa della Juventus e accontentare Allegri. È questo l’obiettivo della società torinese per l’anno prossimo: tornare competitivi e superare i campioni d’Italia dell’Inter. Proprio in ottica mercato, dalla Germania, arrivano novità importanti per uno dei nomi maggiormente accostati alla Juventus. Si tratta di Robin Gosens, protagonista con la nazionale tedesca con la quale ha convinto un pò tutti. Dopo la straordinaria stagione vissuta con l’Atalanta di Gasperini, per il terzino sembrerebbe arrivato il momento di fare il salto in un top club in vista del prossimo anno. ‘Sport1’ sottolinea come il grande desiderio, mai nascosto, di Gosens si chiami Bundesliga. Tifoso dello Schalke 04, pare però complicata l’opzione che lo porterebbe al Borussia Dortmund mentre il Bayern Monaco non cerca un terzino sinistro pur apprezzando le prestazioni del 26enne di Emmerich. Rimane quindi, più che vivo, l’interesse della Juventus che in Gosens vede il perfetto rinforzo per la corsia mancina.

Calciomercato Juventus, offerta per Gosens: i dettagli

Non sarà semplice però vedere Gosens a Torino visto che, come riportato, a farsi avanti sarebbe già stato il Barcellona. Il club di Laporta ha contattato l’agente del terzino per portarlo in Catalogna.

Serviranno almeno 35 milioni per accontentare le richieste dell’Atalanta ma i blaugrana hanno intenzione di spingere sull’acceleratore, beffando la Juventus che valuta da tempo l’acquisto di Gosens.

In scadenza nel 2023 con la ‘Dea’, Gosens è reduce da un’annata fatta di 44 presenze complessive con ben 12 reti e 8 assist vincenti.