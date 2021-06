Calciomercato estivo che vedrà Juventus e Inter in un intreccio a centrocampo con l’Atletico Madrid: si pianificano tre scambi

Si inizia a infiammare il calciomercato estivo e iniziano i primi intrecci anche con i club esteri. Juventus e Inter continuano a cercare rinforzi a centrocampo, ma sembrerebbero non essere gli unici top club europei. I bianconeri sembrerebbero aver puntato il mirino in Spagna, mettendo nella lista dei calciatori che interessano il centrocampista dell’Atletico Madrid, Saul Niguez. Il centrocampista spagnolo in questa stagione ha collezionato 41 presenze, mettendo a segno due gol e un assist, e attualmente è impegnato con la nazionale spagnola a Euro 2020.

Al momento il suo valore si aggirerebbe intorno ai 60-70 milioni di euro, soldi che l’Atletico Madrid sembrerebbe sapere già come spendere. Infatti il club madrileno sembrerebbe aver puntato il proprio mirino in Italia, precisamente in casa Inter. Secondo quanto riporta il portale spagnolo ‘Don Balon’, nel mirino di Simeone ci sarebbe Nicolò Barella, perno del centrocampo nerazzurro che in questa stagione ha collezionato 46 presenze, con 3 gol segnati e 13 assist effettuati. Ma attenzione, perché i nerazzurri puntano un calciatore della Juventus.

Calciomercato Juventus e Inter, Atletico Madrid su Barella: Bentancur il sostituto

Intreccio a centrocampo che potrebbe interessare Juventus, Inter e Atletico Madrid nella sessione estiva di calciomercato. Mentre i bianconeri ha messo nel mirino Saul Niguez, i ‘Colchoneros’ puntano Nicolò Barella in casa dei nerazzurri.

Così i nerazzurri per sostituire uno dei calciatori fondamentali del centrocampo nerazzurro avrebbero messo gli occhi su Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus che in questa stagione vanta 45 presenze con i bianconeri, con 4 assist all’attivo. Il centrocampista bianconero sarebbe valutato intorno ai 40 milioni, da mettere sul piatto grazie al tesoretto di 70-80 milioni portato dall’addio di Barella. Un triangolo a centrocampo che potrebbe infiammare il calciomercato estivo.