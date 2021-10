Calciomercato Inter, Brozovic ha scelto: firma da 36 milioni

L’Inter si avvicina a concludere la trattativa per il rinnovo di uno dei calciatori più importanti della rosa. Pronto un triennale per lui

L’Inter di Simone Inzaghi ha dimostrato in questo avvio di stagione di non aver subito il contraccolpo, che poteva essere anche emotivo, degli addii di Antonio Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Merito della società che ha saputo sostituire bene i tre, ma anche dell’intelaiatura della squadra, su cui si regge l’equilibrio in campo dei nerazzurri. Tra i calciatori più importanti in quest’ottica, c’è Marcelo Brozovic. Il croato, infatti, con il tempo è diventato regista e metronomo della formazione interista e si è ritagliato uno spazio sempre più di primo piano. Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2022 e diversi club si sono interessati a lui.

Inter vicina al rinnovo con Brozovic: pronti 36 milioni in tre anni

Dal Paris-Saint Germain, che sogna un altro colpo a zero, al Chelsea, infatti, il pressing dei principali club europei è costante sul giocatore. Come rivelato da Tuttosport, però, l’ Inter e Brozovic sarebbero molto vicini a trovare un accordo per il prolungamento.

La richiesta del giocatore sarebbe di 6 milioni di euro netti a stagione per tre anni e i nerazzurri sono disposti ad accontentarla. Un triennale, dunque, che, sulle casse nerazzurre peserebbe 36 milioni di euro.