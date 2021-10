Nuovo attacco ad Allegri: “Presuntuoso ed arrogante”

Massimiliano Allegri è stato messo al centro delle critiche anche per vicende extra calcistiche: l’attacco sulla vita privata

Massimiliano Allegri è tornato protagonista alla guida della Juventus dopo ben due anni senza allenare. Così lo stesso allenatore livornese ha dovuto attraversare subito un momento difficile a causa di qualche sconfitta di troppo. Ora la compagine bianconera affronterà la Roma in un big match entusiasmante dopo la sosta Nazionale. Nel frattempo lo stesso tecnico toscano è stato criticato per l’addio con Ambra Angiolini, che ha ricevuto anche il Tapido d’Oro di Striscia la Notizia.

Sua figlia Jolanda ha voluto difendere la madre sulle Stories di Instagram: “Oggi la mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro”. Poi ha aggiunto: “So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino?”.

Allegri, l’addio con Ambra: tutta la verità

Sulla questione privata di Allegri è intervenuto anche il giornalista Tony Damascelli che ha svelato il suo pensiero ai microfoni di Radio Radio: “È una vicenda triste, quando finisce un amore non è mai bello. Ambra Angiolini mostra questa sofferenza pubblicamente. Ma non mi meraviglia il comportamento di Allegri, ha delle carenze sotto questo punto di vista”.

Infine, ha rivelato: “Ha un atteggiamento un po’ presuntuoso e arrogante, penso che queste cose personali possano incidere anche sul lavoro. Negli ultimi quattro mesi ha rifiutato il Real Madrid e Ambra, parliamone”.

Allegri continuerà a pensare al calcio giocato cercando di lasciare fuori dal suo lavoro le vicende personali.