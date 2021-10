Bomber per Juventus e Milan: colpo a prezzo di saldo

La Juventus e il Milan potrebbero presto far partire l’assalto a un bomber messo nel mirino da entrambe: prezzo di saldo in Premier

Il calciomercato non si ferma mai, e anche a un mese e mezzo dalla fine della sessione estiva si continuano a cercare rinforzi per le prossime finestre per i trasferimenti. In casa Juventus e in casa Milan in particolare sembrerebbero servire rinforzi in attacco. Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

L’occasione per entrambi i club italiani potrebbe arrivare dalla Premier League, dove un bomber sembrerebbe destinato a lasciare il proprio club. A gennaio potrebbe partire ad un prezzo di saldo.

Juventus e Milan preparano l’assalto a Lacazette: prezzo di saldo a gennaio

Dalla Premier League potrebbe arrivare una grande occasione in attacco per i club italiani. Infatti il destino di Alexandre Lacazette, bomber dell‘Arsenal, sembrerebbe ormai essere lontano dai ‘Gunners’.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, sia Juventus che Milan sarebbero sulle tracce del bomber francese, che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto con l’Arsenal. A gennaio potrebbe già partire l’assalto al bomber, che potrebbe partire al prezzo di 15 milioni, vista la possibilità di partire a zero a giugno.