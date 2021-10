Il Milan fa i conti con l’emergenza infortuni: le ultime su Ibrahimovic

Notizie importanti sul recupero di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese torna ad allenarsi in gruppo

Stefano Pioli può sorridere: Zlatan Ibrahimovic non fa più parte del lungo elenco dei calciatori infortunati del suo Milan. Il centravanti svedese – infortunatosi nella sfida contro la Lazio, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A – è tornato ad allenarsi in gruppo. Una buona notizia in vista dei prossimi impegni che attendono la formazione rossonera.

Il Milan, a partire dalla partita di sabato sera contro l’Hellas Verona, potrà dunque contare sul suo attaccante principe. Difficile dire se sarà arruolabile già dal primo minuto, ma al di là della sua presenza nell’undici di partenza, il recupero del classe ’81 rappresenta una notizia importantissima per la formazione rossonera, attesa da una serie di impegni ostici e ravvicinati.

Buone notizie per il Milan: c’è il recupero di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ma non solo: oltre al centravanti svedese, nel corso della seduta d’allenamento odierna a Milanello si sarebbero allenati col resto del gruppo anche Davide Calabria e Rade Krunic. Il difensore quasi certamente sarà convocato per la sfida di sabato sera contro l’Hellas Verona e la speranza è che dell’elenco dei convocati possa far parte anche Zlatan Ibrahimovic.