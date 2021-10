Paratici all’assalto: colpo dalla Juventus, spunta l’ipotesi scambio

Si complica la doppia pista a centrocampo per la Juventus e la società pensa allo scambio a sorpresa: sul piatto c’è Morata

È ancora tutto da decidere il futuro riguardo il legame tra Juventus e Alvaro Morata, che staranno insieme almeno fino a giugno, dopo di che si dovrà valutare se proseguire il rapporto oppure no. Sull’attaccante spagnolo si è fatto già avanti il Tottenham di Fabio Paratici ,così come riportato da ‘As’, ma i bianconeri hanno ancora la clausola di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

Non è da escludere però che questa venga esercitata in ogni caso per poi valutare con più calma il futuro di Alvaro Morata. È possibile infatti che il calciatore venga sacrificato per provare ad acquistare nuovi elemento in altri reparti, in particolare c’è necessità a centrocampo.

Calciomercato Juventus, Pogba o Tchouameni più lontano: Morata scambiato con il Tottenham

I colpi Tchouameni e Pogba sono sempre più difficili per la Juventus e per questo motivo l’interesse del Tottenham per l’attaccante spagnolo può tornare utile. La Juventus infatti potrebbe anche decidere di riscattare Alvaro Morata per poi puntare sfruttarlo come pedina di scambio per arrivare a Ndombele.

Il centrocampista francese non sembra essere un titolarissimo e per questo può partire e lasciare la Premier League: la Juventus può provarci per rinforzare il centrocampo viste le difficoltà per arrivare a giocatori come Pogba e Tchouameni.