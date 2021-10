L’Inter corre ai ripari, scambio immediato: addio Brozovic!

L’Inter è pronta a muoversi per un possibile clamoroso scambio già nel calciomercato invernale: anticipo alla Juventus

Mancano poco più di ventiquattro ore al ritorno in campo dei campioni d’Italia che, domani pomeriggio alle 18, saranno ospiti della Lazio di Sarri. L’Inter corre verso i biancocelesti con in mente la rimonta sul Napoli capolista, a +4 sulla squadra di Inzaghi. Il tecnico piacentino pensa al campo e valuta, tuttavia, le possibili prossime operazioni di calciomercato già a gennaio. In tal senso, uno dei più spinosi nodi della società meneghina è il futuro di Marcelo Brozovic. L’accordo per il rinnovo del centrocampista croato è ancora lontano e, pur di non perdere l’ex Dinamo Zagabria a zero il prossimo giugno, Marotta e Ausilio starebbero valutando un addio immediato del classe 1992 che in stagione ha già accumulato 9 presenze, 1 assist e 698′ in campo agli ordini del tecnico piacentino.

Inter-Brozovic, scambio e addio: ecco l’erede

L’idea dei vertici nerazzurri sarebbe quella vendere subito per 25 milioni di euro il cartellino di Brozovic. In alternativa, Marotta tornerebbe a pensare a Leandro Paredes, in forza al PSG e per il quale è sempre vivo l’interesse della Juventus.

Uno scambio alla pari a gennaio, con Paredes tra le file dei campioni d’Italia e Brozovic a Parigi.

Il talento argentino quest’anno sta facendo enorme fatica a giocare con il PSG: solo 3 presenze e 150′ in campo per l’ex Roma.