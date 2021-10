L’Inter ci riprova per Insigne: si inserisce a sorpresa la big

Lorenzo Insigne e il Napoli potrebbero separarsi nella prossima estate: l’Inter prepara l’assalto ma c’è anche l’inserimento della big

Mancano ormai pochi mesi alla scadenza del contratto di Lorenzo Insigne e il suo futuro è ancora in bilico. L’attaccante esterno del Napoli sta vivendo un grande inizio di stagione e insieme ai suoi compagni e il club campano ha ottenuto ben 7 vittorie su 7 e comanda in classifica a punteggio pieno.

Il capitano dei partenopei intanto continua a pensare al suo futuro e non è escluso che sia lontano da Napoli, visto che il suo contratto con gli azzurri scade a giugno e per ora non c’è stato alcun rinnovo. Le grandi squadre valutano il colpo per il futuro e potrebbe esserci l’occasionissima Insigne a parametro zero.

Calciomercato, Insigne via a zero: ci provano Inter e Manchester United

L’Inter sta seguendo Insigne dall’estate scorsa ormai e può fare un nuovo tentativo anche in futuro. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, oltre alla società nerazzurra sul fantasista del Napoli ci sarebbe anche il Manchester United, che sarebbe pronto a sfidare l’Inter per provare a portare in Premier League il campione d’Europa in carica.

Insigne in questo avvio di stagione in Serie A ha collezionato sette presenze e siglato due reti fornendo anche due assist.