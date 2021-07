La Juventus pensa a un nuovo colpo a centrocampo e si pensa alla proposta a sorpresa: scambio con la big

La Juventus non è sicuramente soddisfatta del proprio centrocampo e lavora per ottenere nuovi elementi da inserire in rosa e rafforzare un reparto che, secondo molti, ha reso ancor più complicata la stagione che si è conclusa da poco. L’obiettivo numero uno sembra essere Manuel Locatelli ma dopo diverse settimane di discussioni ancora non si è trovato un punto d’incontro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, proposta e colpo top | Scambio con Ronaldo!

Viste le difficoltà per convincere il Sassuolo, la società bianconera potrebbe anche guardarsi intorno e puntare direttamente su un nuovo calciatore per rinforzare il proprio centrocampo. Nel mirino della Juventus potrebbe esserci Leandro Paredes del Paris Saint-Germain, che potrebbe arrivare tramite scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, allarme infortuni | Scambio da 40 milioni

Calciomercato Juventus, tentativo per Paredes: scambio con Ramsey

La Juventus dunque ora potrebbe tentare un assalto a Leandro Paredes per rinforzare il proprio centrocampo e ci sarebbe già la possibile offerta da indirizzare al PSG. Il club bianconero vorrebbe mettere sul piatto Aaron Ramsey, che ha una valutazione di 15 milioni di euro, mentre l’argentino costa circa 25 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la carica dei 101 milioni | Ecco l’erede di Ronaldo

I bianconeri potrebbero provare dunque a dare maggiore qualità sfruttando l’uscita di Ramsey che ormai non rientra nei piani della società.