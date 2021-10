Rivoluzione Inter: “Cambia tutto. Sarebbe come il PSG”

Il possibile cambio di proprietà dell’Inter potrebbe rappresentare una grande svolta: “Sarebbe come il PSG”

I problemi finanziari dell'Inter ormai non sono una novità. Infatti i nerazzurri hanno dovuto sacrificare alcuni top player come Lukaku e Hakimi per cercare di far respirare le casse del club. Nel frattempo nel gli ultimi giorni sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni su un possibile cambio di proprietà che potrebbero rappresentare una svolta per l'Inter.

Infatti a poter essere interessato alla società interista potrebbe essere il PIF (Public Investment Fund), il fondo saudita appartenente al principe Bin Salman.

Inter, rivoluzione in vista: “Sarebbe il PSG italiano”

Il futuro dell’Inter potrebbe avere una svolta inaspettata. Infatti i problemi finanziari della società nerazzurra potrebbero essere risolti dal cambio di proprietà che è stato ipotizzato in questi giorni. La proprietà dell’Inter infatti potrebbe essere finita nel mirino del fondo saudita PIF.

L’opinionista Massimo Sottosanti a ‘Top Planet’ ha rivelato: “Se dovesse concretizzarsi l’acquisto dell’Inter da parte di questo fondo saudita, diventerebbe il PSG italiano. Cambierebbero tutti gli scenari”. Dunque qualora si concretizzasse il passaggio di proprietà del club nerazzurro, i tifosi interisti potrebbero iniziare a sognare in grande.