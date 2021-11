Conte spaventa le big di Serie A: scambio a gennaio

Antonio Conte è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Tottenham: possibile assalto in Serie A al top player, scambio suggestivo

Ancora una nuova avventura in Premier League per Antonio Conte ad un passo dal Tottenham: l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Il Tottenham ha scelto Antonio Conte come nuovo manager degli Spurs dopo l’esonero di Espirito Santo: l’annuncio dovrebbe arrivare a breve. Lo stesso allenatore leccese, libero attualmente dopo aver lo Scudetto con l’Inter, era impegnato come opinionista su Sky Sport per le sfide di Champions League. La voglia di tornare in campo è stata importante cn l’ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici, che l’ha voluto a tutti i costi per guidare il Tottenham.

Conte punta Kessie: super scambio in Serire A

E così Conte potrebbe pensare al super colpo a centrocampo in casa del Milan con Franck Kessie, sul punto di dire addio alla compagine rossonera senza rinnovare il suo contratto con il club milanese.

Lo stesso allenatore italiano darebbe il via libera alla cessione di Tanguy Ndombele, centrocampista francese classe 1996, che non ha dato il suo apporto dopo il suo super acquisto dal Lione. In questa stagione ha totalizzato soltanto 599 minuti complessivi con due gol all’attivo.

Nei prossimi giorni tutto sarà più chiaro in casa Tottenham con il nuovo piano tattico dello stesso Antonio Conte, che non vede l’ora di rimettersi in gioco.